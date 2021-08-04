Героиня с веслом! Украинка прошла в полуфинал Олимпиады, пережив тяжелое восстановление после COVID

Мария Повх на Олимпиаде в Токио / Фото: Reuters
Украинка Юлия Юрийчук с результатом 1.58,657 финишировала третьей в своем четвертьфинальном заезде в Японии. Но этого результата хватило для выхода в следующий раунд.
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Победительница Европейских игр-2019 в двойке Мария Повх в своем заезде показала второе время – 1.50,769 и квалифицировалась в полуфинал. И сделала заявку на высокое место.
Отметим, что в январе Повх подхватила коронавирус и непросто восстанавливалась после болезни. Однако сейчас показывает хорошую готовность.
"Очень тяжелое было восстановление после ковида. Когда я приехала на сбор и начала работать, то, мне стало еще хуже. И это хуже затянулось на полтора месяца.
Только в апреле все понемногу начало приходить в норму - и физически, и психологически, возвращалась моя сила, выносливость", – рассказала Повх Олимпийской арене
Фото Reuters
Полуфинальная гонка запланирована на 5 августа.
Также сегодня утром украинка Лузан с рекордом стартовала на Олимпиаде-2020 и сделала заявку на медаль. Людмила выиграла первую в истории Олимпийских игр женскую гонку в дисциплине каноэ-одиночка на дистанции 200 м.
Людмила Лузан пробилась в полуфинал Олимпиады / Фото: Reuters
Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.
Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.
А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.
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