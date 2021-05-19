Германия объявила заявку на Евро: Мюллер, Хуммельс и "англичанин"

Это будет последний турнир немецкой сборной под руководством Йоахима Лева. На Евро немцам предстоят матчи с "группе смерти" с Францией и Криштиану Роналду

Сборная Германии. Заявка на Евро / Фото: DFB.de

Сборная Германии объявила заявку на финальную часть Евро, где выступит в "группе смерти" с Францией, Португалией и Венгрией.

Отметим, что главный тренер Бундесмашины Йоахим Лев, который после Евро покинет сборную Германии, пригласил в команду защитника дортмундской Боруссии Матса Хуммельса и нападающего Баварии Томаса Мюллера, которые не играли за сборную с 2018 года.

Также в обойму Лева попал 18-летний полузащитник Баварии Джамал Мусиала, который в феврале 2021 года отказался от сборной Англии и решил выступать под флагом Германии.

СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ

Вратари: Мануэль Нойер (Бавария), Бернд Лено (Арсенал), Кевин Трапп (ПСЖ)

Защитники: Маттиас Гинтер (Боруссия М), Робин Гозенс (Аталанта), Кристиан Гюнтер (Фрайбург), Марсель Хальстенберг (Лейпциг), Робин Кох (Лидс), Антонио Рюдигер (Челси), Никлас Зюле (Бавария), Матс Хуммельс (Боруссия Д)

Полузащитники: Эмре Джан (Боруссия Д), Леон Горецка (Бавария), Йозуа Киммих (Бавария), Джамал Мусиала (Бавария), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Флориан Нойхаус (Боруссия М), Йонас Хофманн (Боруссия М), Тони Кроос (Реал)

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Нападающие: Лерой Сане (Бавария), Серж Гнабри (Бавария), Томас Мюллер (Бавария), Кевин Фолланд (Монако), Тимо Вернер (Челси), Кай Хаверц (Челси)

Ранее мы писали, что Евро пропустит немецкий вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген. У него проблемы с коленом.

В свою очередь капитан дортмундской Боруссии Марко Ройс попросил не вызывать его в сборную Германии из-за усталости.

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