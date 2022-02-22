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Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Газпром все купил? УЕФА сделал заявление по финалу ЛЧ в России

Максим Мельник
22 февраля, 13:00
Несмотря на агрессорский беспредел со стороны России, Европейский футбольный союз не видит оснований для лишения ее финального матча Лиги чемпионов-2022. Пока что...

УЕФА на финансовой игле у Путина / Фото: Getty Images

УЕФА отреагировал на информацию британских медиа, что финал ЛЧ-22 могут отобрать у Санкт-Петербурга из-за возможного широкомасштабного вторжения России в Украину после признания президентом РФ Владимиром Путиным так называемых "ЛДНР".

"УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. В настоящее время нет планов менять место проведения финала", – приводит заявление Европейского футбольного союза журналист британского издания Evening Standard Дэн Килпатрик у себя в Twitter.

Ранее сразу два британских издания – Mirror и Daily Star – сообщили, что финал Лиги чемпионов, запланированный на 28 мая, могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон, на стадион "Уэмбли".

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Стадион "Уэмбли" / Фото: Официальный сайт ФК "Ливерпуль"

Но как тут не вспомнить, что УЕФА давно пребывает на российской финансовой игле.

Финал ЛЧ-2022 в Петербурге должна принять "Газпром Арена", а "Газпром" является спонсором Лиги чемпионов, вливающим в УЕФА десятки миллионов евро.

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