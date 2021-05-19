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УЕФА продался Путину. Вслед за Санкт-Петербургом на Евро-2020 заработает "Газпром"

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
19 мая, 01:15
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Российская компания стала спонсором чемпионата Европы менее, чем за месяц до старта турнира. А перед этим УЕФА отдал Санкт-Петербургу дополнительные матчи турнира
Президент УЕФА Александер Чеферин
Президент УЕФА Александер Чеферин / Фото: Getty Images

Российская компания "Газпром" вошла в список официальных спонсоров Евро-2020. Теперь становится ясно, почему УЕФА отдал Санкт-Петербургу дополнительные матчи чемпионата Европы.

Об этом сообщил российский журналист Василий Конов в своем Telegram-канале. Он утверждает, что "Газпром" заменит в списке спонсоров нефтяную компанию Азербайджана SOCAR. Ее логотип уже удален из списка официальных спонсоров Евро на сайте УЕФА. Правда, пока там и не появился логотип российской компании.

В тренде

Отметим, что российская компания является спонсором Лиги чемпионов. По этой причине владелец Челси Роман Абрамович получил указку из Кремля отказаться от Суперлиги.

Напомним, что Санкт-Петербург получил дополнительно матчи Евро-2020, которые должен был принимать Дублин. Таким образом, в России пройдут шесть матчей группового этапа и одна встреча 1/4 финала. Кстати, недавно Евро-2020 едва не остался без трофея. Смотрите, как падал Кубок Европы.

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