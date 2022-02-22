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Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Газпром усе купив? УЄФА зробила заяву щодо фіналу ЛЧ у Росії

Максим Мельник
22 лютого, 13:00
Попри агресорське свавілля з боку Росії, Європейська футбольна спілка не бачить підстав для позбавлення її фінального матчу Ліги чемпіонів-2022. Поки що...

УЄФА на фінансовій голці у Путіна / Фото: Getty Images

УЄФА відреагувала на інформацію британських медіа, що фінал ЛЧ-22 можуть відібрати у Санкт-Петербурга через можливе широкомасштабне вторгнення Росії в Україну після визнання президентом РФ Володимиром Путіним так званих "ЛДНР".

"УЄФА постійно та уважно стежить за ситуацією. Наразі немає планів міняти місце проведення фіналу", – наводить заяву Європейської футбольної спілки журналіст британського видання Evening Standard Ден Кілпатрік у себе в Twitter.

Раніше одразу два британські видання – Mirror і Daily Star – повідомили, що фінал Ліги чемпіонів, запланований на 28 травня, можуть перенести із Санкт-Петербурга до Лондона на стадіон "Вемблі".

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Стадіон "Уемблі" / Фото: Официальный сайт ФК "Ливерпуль"

Але як тут не згадати, що УЄФА давно перебуває на російській фінансовій голці.

Фінал ЛЧ-2022 у Петербурзі має прийняти "Газпром Арена", а "Газпром" є спонсором Ліги чемпіонів, що вливає в УЄФА десятки мільйонів євро.

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