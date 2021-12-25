Фьюри разгромил Усика! Фиаско на Рождество

Тайсон Фьюри VS Александр Усик / Фото: AFP

Для праздничного фото Тайсон собрал всю свою семью – жену Пэрис и шестерых детей: дочерей Венесуэлу Линду, Валенсию Эмбер, Атину и сыновей Принса Джона Джеймса, Принса Тайсона Люка, Принса Адониса Амазайя.

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Да уж, здесь Усику с ним тягаться сложно. Украинец вместе с супругой Екатериной воспитывает в два раза меньше детей – дочь Елизавету и сыновей Кирилла и Михаила.

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Но это можно легко поправить, а главное – какой результат боксеры покажут на ринге, когда все-таки сойдутся лицом к лицу.

Кстати, что-то странное происходит вокруг их вероятного поединка. Тайсон Фьюри вычеркнул Александра Усика из списка своих соперников на 2022 год. А президент промоутерской компании Top Rank вернул туда украинца.

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А перед боем Ломаченко и Комми в Нью-Йорке боксеры тепло поприветствовали друг друга, а затем за спиной Фьюри на камеру унизил Усика.