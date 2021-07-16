Фьюри подтвердил новую дату боя против Уайлдера

Тайсон Фьюри намерен провести третий бой против Деонтея Уайлдера в октябре. Встречу пришлось перенести из-за коронавируса у британского боксера

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся 9 октября / Фото: Twitter

Третий бой между Тайсоном Фюри и Деонтеем Уайлдером состоится 9 октября в Лас-Вегасе. Бой планировалось провести 24 июля, однако британец получил положительный тест на коронавирус.

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Фьюри уже подтвердил новую дату боя на своей странице в Twitter.

Кстати, ранее появились слухи, что Фьюри схитрил с коронавирусом. Промоутер назвал причину срыва боя с Уайлдером. Эдди Хирн считает, что поединок британца с американцем перенесли из-за низкой продажи билетов, а не из-за болезни "Цыганского короля".

Отметим, что в декабре 2018 года бой Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер завершился вничью. А в феврале 2020-го британец нокаутировал американца и отобрал у того пояс WBC в супертяжелом весе.

На счету Тайсона Фьюри 31 поединок в профессиональном боксе, в том числе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья. У Деонтея Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.