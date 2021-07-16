Ф'юрі підтвердив нову дату бою проти Вайлдера

Тайсон Ф'юрі має намір провести третій бій проти Деонтея Вайлдера в жовтні. Зустріч довелося перенести через коронавируса у британського боксера

Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер зустрінуться 9 жовтня / Фото: Twitter

Третій бій між Тайсоном Фюрі і Деонтеєм Вайлдером відбудеться 9 жовтня в Лас-Вегасі. Бій планувалося провести 24 липня, проте британець отримав позитивний тест на коронавірус.

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Ф'юрі вже підтвердив нову дату бою на своїй сторінці в Twitter.

До речі, раніше з'явилися чутки, що Ф'юрі схитрував з коронавірусом. Промоутер назвав причину зриву бою з Вайлдером. Едді Гірн вважає, що поєдинок британця з американцем перенесли через низький продаж квитків, а не через хворобу "Циганського короля".

Зазначимо, що в грудні 2018 року бій Тайсон Ф'юрі – Деонтей Вайлдер завершився внічию. А в лютому 2020-го британець нокаутував американця і відібрав у того пояс WBC в суперважкій вазі.

На рахунку Тайсона Ф'юрі 31 поєдинок в професійному боксі, в тому числі 30 перемог (21 нокаутом) і одна нічия. У Деонтея Вайлдера 42 перемоги (41 нокаутом), одна поразка і одна нічия.