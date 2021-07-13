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Фьюри схитрил с коронавирусом. Промоутер назвал причину срыва боя с Уайлдером

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
13 июля, 19:30
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Эдди Хирн считает, что поединок британца с американцем перенесли из-за низкой продажи билетов, а не из-за болезни "Цыганского короля"
Фьюри и Уайлдер очень долго смотрели друг другу в глаза
Фьюри и Уайлдер очень долго смотрели друг другу в глаза / Фото: Top Rank Instagram

Зрелищные и ожидаемые поединки в супертяжелом дивизионе никак не вернутся к публике. Раньше осени действующие чемпионы – Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа – на ринге не появятся. Мы писали, что у Фьюри – коронавирус. Третий чемпионский бой с Уайлдером перенесли.

Тем временем, Эдди Хирн – промоутер Джошуа – заявил, что настоящей причиной отмены встречи Фьюри и Уайлдера летом в Лас-Вегасе стала не болезнь у "Цыганского короля". Его слова приводит сегодня сайт BoxingNews24:

"Возможно, это судьба, что Фьюри заразился коронавирусом. На его бой с Деонтеем катастрофически плохо продавались билеты. Вы сами можете посмотреть, что реализовано не более 25-30 процентов. Боксеры не создали никакой шумихи. Так что ожидалась очень низкая плата за просмотр".

Напомним, двухметровый наследник Кличко выступит в андеркарде боя Фьюри – Уайлдер.

К тому же Хирн заметил, что британские вещатели также скептически отнеслись к возможности транслировать поединок. В качестве средства для увеличения продаж предлагается добавить несколько известных бойцов в андеркарт. Теперь вечер бокса планируется провести 9 октября.

Недавно Фьюри уколол команду Шевы после сборной Англии: "Не видел такого избиения Украины со времен Кличко".

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