Фьюри назвал свой главный страх после победы над Уайлдером. И это не Усик

Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC / Фото: Reuters
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что больше всего боится после победы над Деонтеем Уайлдером.
"Надеюсь, что не подвергнусь депрессии. Постараюсь изо всех сил сохранять позитивный настрой. И не терять концентрации на том, чтобы быть счастливым человеком", – заявил Фьюри.
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Напомним, что осенью 2015 года Тайсон Фьюри победил по очкам Владимира Кличко и стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF.
Боксеры должны были провести реванш, но британцу были предъявлены обвинения в употреблении допинга.
А в октябре 2016 года Тайсон Фьюри добровольно отказался от своих чемпионских титулов из-за невозможности их защищать по причине психологических проблем, депрессии и проблем с наркотиками.
После чего Британский боксерский совет принял решение отозвать боксерскую лицензию у Фьюри.
Тайсон возобновил карьеру лишь летом 2018 года и вскоре вновь стал чемпионом мира.
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