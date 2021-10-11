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Фьюри назвал свой главный страх после победы над Уайлдером. И это не Усик

Любомир Луканюк
11 октября, 12:36
Британский боксер опасается депрессии после чемпионского боя с Деонтеем Уайлдером и обещает сохранять позитивный настрой

Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC / Фото: Reuters

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что больше всего боится после победы над Деонтеем Уайлдером.

"Надеюсь, что не подвергнусь депрессии. Постараюсь изо всех сил сохранять позитивный настрой. И не терять концентрации на том, чтобы быть счастливым человеком", – заявил Фьюри.

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Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Напомним, что осенью 2015 года Тайсон Фьюри победил по очкам Владимира Кличко и стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF.

Боксеры должны были провести реванш, но британцу были предъявлены обвинения в употреблении допинга.

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А в октябре 2016 года Тайсон Фьюри добровольно отказался от своих чемпионских титулов из-за невозможности их защищать по причине психологических проблем, депрессии и проблем с наркотиками.

После чего Британский боксерский совет принял решение отозвать боксерскую лицензию у Фьюри.

Тайсон возобновил карьеру лишь летом 2018 года и вскоре вновь стал чемпионом мира.

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