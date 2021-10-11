10 жовтня 21:45
Іспанія 1
Франція 2
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Ф'юрі назвав свій головний страх після перемоги над Уайлдером. І це не Усик

Любомир Луканюк
11 жовтня, 12:36
Британський боксер побоюється депресії після чемпіонського бою з Деонтеєм Уайлдером і обіцяє зберігати позитивний настрій

Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC / Фото: Reuters

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів, що найбільше боїться після перемоги над Деонтеєм Уайлдером.

"Сподіваюся, що не піддамся депресії. Постараюся з усіх сил зберігати позитивний настрій. І не втрачати концентрації на тому, щоб бути щасливою людиною", – заявив Ф'юрі.

Дивіться також: Відео огляд бою Ф'юрі – Уайлдер

Реклама

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Нагадаємо, що восени 2015 року Тайсон Ф'юрі переміг за очками Володимира Кличка і став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF.

Боксери повинні були провести реванш, але британцеві були пред'явлені звинувачення у вживанні допінгу.

Реклама

А в жовтні 2016 року Тайсон Ф'юрі добровільно відмовився від своїх чемпіонських титулів через неможливість їх захищати через психологічні проблеми, депресію і проблеми з наркотиками.

Після чого Британська боксерська рада прийняла рішення відкликати боксерську ліцензію у Ф'юрі.

Тайсон відновив кар'єру лише влітку 2018 року і незабаром знову став чемпіоном світу.

Реклама

Читайте також:

Реклама