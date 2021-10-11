Ф'юрі назвав свій головний страх після перемоги над Уайлдером. І це не Усик

Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC / Фото: Reuters
Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів, що найбільше боїться після перемоги над Деонтеєм Уайлдером.
"Сподіваюся, що не піддамся депресії. Постараюся з усіх сил зберігати позитивний настрій. І не втрачати концентрації на тому, щоб бути щасливою людиною", – заявив Ф'юрі.
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Нагадаємо, що восени 2015 року Тайсон Ф'юрі переміг за очками Володимира Кличка і став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF.
Боксери повинні були провести реванш, але британцеві були пред'явлені звинувачення у вживанні допінгу.
А в жовтні 2016 року Тайсон Ф'юрі добровільно відмовився від своїх чемпіонських титулів через неможливість їх захищати через психологічні проблеми, депресію і проблеми з наркотиками.
Після чого Британська боксерська рада прийняла рішення відкликати боксерську ліцензію у Ф'юрі.
Тайсон відновив кар'єру лише влітку 2018 року і незабаром знову став чемпіоном світу.
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