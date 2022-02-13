13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Фьюри нашел отмазку, чтобы не драться с Усиком

Сергей Шаховец
13 февраля, 10:32
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри решил оригинальным способом переключить свое внимание на своего соотечественника Энтони Джошуа

Джошуа, Фьюри и Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Цыганскому королю больше не интересен украинский обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик. По мнению Фьюри, бой с украинцем будет малоинтересен британским болельщикам.

А причина отказа от боя абсолютно в стиле эпатажного Фьюри – украинец не знает английского, и этого достаточно, чтобы организовать поединок с Джошуа.

Реклама

"Действительно ли публика требует моего боя с украинцем, который не разговаривает на английском, с иностранцем, или же она требует крупнейшего британского противостояния со времен поединка Леннокс Льюис – Фрэнк Бруно?

Я бы сказал, что мой бой с Джошуа – лучший вариант для болельщиков",- цитирует Фьюри fightnews.info.

Фьюри ответил на троллинг Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

Отметим, что ранее Фьюри называл Эй-Джея большим и старым бодибилдером, которому грош цена.

И где логика, если он жаждет встречи с достойным соперником?

Реклама

Как здесь не вспомнить Эдди Хирна – промоутера Джошуа, который заявил, что Фьюри не собирался драться с украинцем Александром Усиком, а лишь создавал информационный шум вокруг своей персоны.

Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что в апреле Цыганский король будет отстаивать свой титул в схватке с Диллианом Уайтом. В свою очередь реванш Усик – Джошуа намечается на май месяц.

Реклама

А бой за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте планируют организовать во второй половине года. Надеемся, что Усик будет иметь возможность наказать Фьюри за длинный язык.

Усик vs Фьюри / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня