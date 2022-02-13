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Ф'юрі знайшов відмазку, щоб не битися з Усиком

Сергій Шаховець
13 лютого, 10:32
Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі вирішив оригінальним способом перемикнути свою увагу на свого земляка Ентоні Джошуа

Джошуа, Ф'юрі та Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

Циганського короля більше не цікавить український володар титулів WBA, WBO та IBF Олександр Усик. На думку Ф'юрі, бій з українцем буде малоцікавий британським уболівальникам.

А причина відмови від бою абсолютно у стилі епатажного Ф'юрі – українець не знає англійської, і цього достатньо, щоб організувати поєдинок із Джошуа.

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"Чи дійсно публіка вимагає мого бою з українцем, який не розмовляє англійською, з іноземцем, чи вона вимагає найбільшого британського протистояння з часів поєдинку Леннокс Льюїс – Френк Бруно?

Я сказав би, що мій бій з Джошуа – найкращий варіант для вболівальників",- цитує Ф'юрі fightnews.info.

Ф'юрі відповів на тролінг Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазначимо, що раніше Ф'юрі називав Ей-Джея великим та старим бодибілдером, якому гріш ціна.

І де логіка, якщо він прагне зустрічі із гідним суперником?

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Як тут не згадати Едді Гірна – промоутера Джошуа, який заявив, що Ф'юрі не збирався битися з українцем Олександром Усіком, а лише створював інформаційний шум навколо своєї персони.

Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що у квітні Циганський король відстоюватиме свій титул у сутичці з Ділліаном Вайтом. Своєю чергою реванш Усик – Джошуа намічається на травень місяць.

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А бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті планують організувати у другій половині року. Сподіваємось, що Усик матиме можливість покарати Ф'юрі за довгий язик.

Усик vs Ф'юрі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні