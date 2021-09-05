Футболист Ювентуса умер в 17 лет. Ему посвящал голы Погба

Погба поддерживал Додьена

Футболист молодежной команды итальянского Ювентуса Брайан Додьен скончался в возрасте 17 лет.

Читайте также: Запал язык! В России погиб вратарь во время матча

У Брайана обнаружили рак, когда ему было 12 лет. Бывший футболист Ювентуса Поль Погба тогда посвятил гол юному спортсмену, надев футболку с надписью "Брайан, я с тобой".

Реклама

Спустя три года Додьен смог вернуться в футбол, он выступал за Ювентус U15. После победы над болезнью Погба подарил Брайану свою футболку.

Читайте также: Полтора часа реанимации не спасли: украинский футболист умер в 29 лет

В июне в Италии скончался бывший футболист Пармы Джузеппе Перрино. Он умер во время матча, который состоялся в память о его брате, погибшем три года назад. Футболист потерял сознание во время игры. Врачам не удалось его спасти.