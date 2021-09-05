8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Футболист Ювентуса умер в 17 лет. Ему посвящал голы Погба

Любомир Луканюк
5 сентября, 14:35
Брайан Додьен три года боролся с раком, после чего сумел вернуться к тренировкам и выступал за юношеские и молодежные команды туринского клуба

Погба поддерживал Додьена

Футболист молодежной команды итальянского Ювентуса Брайан Додьен скончался в возрасте 17 лет.

Читайте также: Запал язык! В России погиб вратарь во время матча

У Брайана обнаружили рак, когда ему было 12 лет. Бывший футболист Ювентуса Поль Погба тогда посвятил гол юному спортсмену, надев футболку с надписью "Брайан, я с тобой".

Реклама

Спустя три года Додьен смог вернуться в футбол, он выступал за Ювентус U15. После победы над болезнью Погба подарил Брайану свою футболку.

Читайте также: Полтора часа реанимации не спасли: украинский футболист умер в 29 лет

В июне в Италии скончался бывший футболист Пармы Джузеппе Перрино. Он умер во время матча, который состоялся в память о его брате, погибшем три года назад. Футболист потерял сознание во время игры. Врачам не удалось его спасти.

Реклама