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Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
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Футболіст Ювентуса помер у 17 років. Йому присвячував голи Погба

Любомир Луканюк
5 вересня, 14:35
Брайан Додьєн три роки боровся з раком, після чого зумів повернутися до тренувань і виступав за юнацькі та молодіжні команди туринського клубу

Погба підтримував Додьєна

Футболіст молодіжної команди італійського Ювентуса Брайан Додьєн помер у віці 17 років.

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У Брайана виявили рак, коли йому було 12 років. Колишній футболіст Ювентуса Поль Погба тоді присвятив гол юному спортсмену, надівши футболку з написом "Брайан, я з тобою".

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Через три роки Додьєн зміг повернутися в футбол, він виступав за Ювентус U15. Після перемоги над хворобою Погба подарував Брайану свою футболку.

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У червні в Італії помер колишній футболіст Парми Джузеппе Перріно. Він помер під час матчу, який відбувся в пам'ять про його брата, який загинув три роки тому. Футболіст знепритомнів під час гри. Лікарям не вдалося його врятувати.

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