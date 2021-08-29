29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
Черноморец --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Запал язык! В России погиб вратарь во время матча

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
29 августа, 09:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Голкипер клуба Красная Звезда Александр Шишмарев умер во время товарищеского матча после столкновения с соперником, более часа врачи боролись за жизнь футболиста
Александру Шишмареву было 23 года
Александру Шишмареву было 23 года

В Калининграде во время товарищеского матча между командами Красная Звезда и Балтика случилась трагедия. Погиб 23-летний вратарь Красной Звезды Александр Шишмарев после столкновения с соперником.

Реклама

Читайте также: Полтора часа реанимации не спасли: украинский футболист умер в 29 лет

Врачи Балтики, а затем и скорой помощи в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось, сообщает "Чемпионат".

"Предварительно со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык и он задохнулся", – заявил президент Калининградской областной федерации футбола Александр Гвардис.

Так совпало, что ровно 20 лет назад после столкновения с соперником умер украинский вратарь Сергей Перхун, который выступал за московский ЦСКА.

Реклама

Напомним, что недавно умер легендарный немецкий форвард Герд Мюллер.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
35
26
27
88
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
20
15
16
51
3
flag ПКР ПКРRPC
14
7
20
41
4
flag США СШАUS
12
9
4
25
5
flag Украина УкраинаUA
10
17
9
36
6
flag Азербайджан АзербайджанAZ
8
0
2
10
7
flag Австралия АвстралияAU
7
11
13
31
8
flag Нидерланды НидерландыNL
7
6
5
18
9
flag Бразилия БразилияBR
7
5
13
25
10
flag Италия ИталияIT
5
7
7
19
Все медали Паралимпиады
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер сборной
Новый тренер сборной
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Днепр-1
6
12:6
13
3
Шахтер
5
11:3
12
4
Десна
5
9:6
12
5
Ворскла
5
11:4
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Заря
5
11:8
7
8
Ингулец
6
8:11
7
9
Металлист 1925
6
6:10
6
10
Верес
5
3:7
5
11
Колос
5
2:9
5
12
Минай
4
2:4
4
13
Рух
5
4:8
4
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
5
4:11
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Воскресенье, 29 августа
14:00
Смотри на:
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять