Футболист сборной Украины готовит всю семью к просмотру финала Евро-2020

Защитник Сергей Кривцов похвастался тем, что умеет заплетать косички дочери, а сегодня вечером будет болеть за одного из финалистов чемпионата

Сергей Кривцов и его семья / Фото: Instagram

Сегодня в Лондоне пройдет последний матч чемпионата Европы, который, конечно же, привлекает внимание всего мира. На нашем сайте идет Англия – Италия онлайн. Некоторые футболисты будут смотреть матч в круге семьи; среди них оказался и защитник сборной Украины и Шахтера Сергей Кривцов.

30-летний уроженец Запорожья на своей страничке в Instagram показал, как подготовил жену и троих детей к просмотру финала (у него – старший сын и две дочери). И предложил угадать, на чьей стороне будут его симпатии.

А жена футболиста Юлия сняла видео, на котором Сергей заплетает косички дочери. Далеко не каждый папа это умеет и вообще решится на такое.

Напомним, Кривцов получил матчу в начале последнего матча "сине-желтых" на турнире – в четвертьфинале против сборной Англии. Поэтому сейчас он восстанавливается и проводит время с семьей, тогда как его партнеры по клубу работают на тренировочном сборе в Австрии.

На днях футболисты сборной Украины с женами отдохнули в Риме после Евро-2020.

Смотрите обзор матча Украина – Англия: