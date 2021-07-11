Футболіст збірної України готує всю сім'ю до перегляду фіналу Євро-2020

Захисник Сергій Кривцов похвалився тим, що вміє заплітати косички дочці, а сьогодні ввечері вболіватиме за одного з фіналістів чемпіонату

Сергій Кривцов і його родина / Фото: Instagram

Сьогодні в Лондоні пройде останній матч чемпіонату Європи, який, звичайно ж, привертає увагу всього світу. На нашому сайті триває Англія – Італія онлайн. Деякі футболісти будуть дивитися матч у колі сім'ї, серед них і захисник збірної України та Шахтаря Сергій Кривцов.

30-річний уродженець Запоріжжя на своїй сторінці в Instagram показав, як підготував дружину і трьох дітей до перегляду фіналу (у нього старший син і дві дочки). І запропонував вгадати, на чиєму боці будуть його симпатії.

А дружина футболіста Юлія зняла відео, на якому Сергій заплітає кіски дочці. Далеко не кожен тато це вміє і взагалі зважиться на таке.

Нагадаємо, Кривцов отримав травму на початку останнього матчу "синьо-жовтих" на турнірі – у чвертьфіналі проти збірної Англії. Тому тепер він відновлюється і проводить час із сім'єю, тоді як його партнери по клубу працюють на тренувальному зборі в Австрії.

Днями футболісти збірної України з дружинами відпочили в Римі після Євро-2020.

Дивіться огляд матчу Україна – Англія: