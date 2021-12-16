Футболист Динамо получил красную карточку, пробивая пенальти

Петкович получил красную карточку за свой удар / Фото: Коллаж: Сегодня
В Хорватии состоялся перенесенный матч четвертого тура национального чемпионата. Истра принимала Динамо.
В самом конце встречи произошел довольно необычный эпизод. Нападающий Динамо Бруно Петкович пробивал пенальти и получил красную карточку.
Читайте также: Футболисты сборной Украины опозорились, пробивая пенальти
Футболист притормозил перед ударом, это не понравилось арбитру. Он показал Петковичу желтую карточку, которая стала для игрока второй. Сразу же последовало удаление.
Читайте также: Экс-игрок МЮ стал в ворота и выиграл серию пенальти
Тем не менее, Динамо добыло победу – 2:0. Загребский клуб занимает второе место в турнирной таблице. Отстает на два очка от Осиека.
Истра идет на восьмой позиции. Всего в чемпионате Хорватии десять команд.
Как мы писали ранее, одноклубник украинца Балтачи забил самый ленивый пенальти в истории. Нападающий Чарльтона Лайл Тэйлор "полз" к 11-метровой отметке подобно черепахе – и реализовал удар!