Как долго он скрывал свой талант. Экс-игрок МЮ стал в ворота и выиграл серию пенальти

Матч Кубка Турции по футболу между Хатайспором и Эюпспором завершился серией пенальти. Которую выиграл Маме Бирам Диуф.

Читайте также: Таких шпаргалок нет даже у студентов. Английский вратарь поразил находчивостью

Основное время завершилось вничью – 1:1, но его не доиграл голкипер Хатайспора Йигитер, который получил красную карточку на 90+4 минуте. А на 120+1 минуте второй вратарь хозяев поля Бойер был удален.

В итоге, на серию пенальти в ворота Хатайспора стал полевой игрок – бывший футболист Манчестер Юнайтед Диуф. И выиграл ее!

Mame Diouf being his awesome self

pic.twitter.com/zQiBegPsKf