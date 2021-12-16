16 грудня 19:45 Онлайн
Реал 3
Житлобуд-1 0
16 грудня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
16 грудня 21:45 Онлайн
Челсі --
Евертон --
16 грудня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Ньюкасл --
17 грудня 19:30 Онлайн
Лаціо --
Дженоа --
17 грудня 21:30 Онлайн
Баварія --
Вольфсбург --
18 грудня 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 грудня 19:30 Онлайн
Лідс --
Арсенал --
18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья --
Атлетіко --
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Футболіст Динамо отримав червону картку, пробиваючи пенальті

Любомир Луканюк
16 грудня, 22:34
Нападник загребського Динамо Бруно Петкович порушив правила та був вилучений, але це не завадило його команді обіграти Істру

Петкович отримав червону картку за свій удар / Фото: Колаж: Сьогодні

У Хорватії відбувся матч четвертого туру національного чемпіонату. Істра приймала Динамо.

Наприкінці зустрічі стався досить незвичайний епізод. Нападник Динамо Бруно Петкович пробивав пенальті та отримав червону картку.

Реклама

Читайте також: Футболісти збірної України зганьбилися, пробиваючи пенальті

Футболіст загальмував перед ударом, це не сподобалося арбітру. Він показав Петковичу жовту картку, яка стала другою для гравця. Відразу ж було вилучення.

Реклама

Читайте також: Ексгравець МЮ став у ворота та виграв серію пенальті

Тим не менш, Динамо здобуло перемогу – 2:0. Загребський клуб посідає друге місце у турнірній таблиці. Відстає на два очки від Осієка.

Істра йде на восьмій позиції. Загалом у чемпіонаті Хорватії десять команд.

Реклама

Як ми писали раніше, одноклубник українця Балтачі забив найледачіший пенальті в історії. Нападник Чарльтона Лайл Тейлор "повз" до 11-метрової позначки подібно до черепахи – і реалізував удар!