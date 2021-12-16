Футболіст Динамо отримав червону картку, пробиваючи пенальті

Петкович отримав червону картку за свій удар / Фото: Колаж: Сьогодні

У Хорватії відбувся матч четвертого туру національного чемпіонату. Істра приймала Динамо.

Наприкінці зустрічі стався досить незвичайний епізод. Нападник Динамо Бруно Петкович пробивав пенальті та отримав червону картку.

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Футболіст загальмував перед ударом, це не сподобалося арбітру. Він показав Петковичу жовту картку, яка стала другою для гравця. Відразу ж було вилучення.

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Тим не менш, Динамо здобуло перемогу – 2:0. Загребський клуб посідає друге місце у турнірній таблиці. Відстає на два очки від Осієка.

Істра йде на восьмій позиції. Загалом у чемпіонаті Хорватії десять команд.

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