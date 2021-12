Як довго він ховав свій талант. Ексгравець МЮ став у ворота та виграв серію пенальті

Матч Кубка Туреччини з футболу між Хатайспором та Еюпспором завершився серією пенальті. Яку виграв Маме Бірам Діуф.

Основний час завершився внічию – 1:1, але його не дограв голкіпер Хатайспора Йігітер, який отримав червону картку на 90+4 хвилині. А на 120+1 хвилині другого воротаря господарів поля Бойєра було вилучено.

У підсумку на серію пенальті у ворота Хатайспора став польовий гравець – колишній футболіст Манчестер Юнайтед Діуф. І виграв її!

Mame Diouf being his awesome self

pic.twitter.com/zQiBegPsKf