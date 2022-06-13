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12 июня 21:45
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13 июня 21:45
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13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
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Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
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Футбол вне политики? Судаков прокомментировал пророссийские выкрики в Армении

Сергей Шаховец
13 июня, 08:47
Во время матча молодежной сборной Украины в Армении среди болельщиков затесался провокатор, скандировавший пророссийские лозунги

Пророссийским болельщикам не удалось вывести из равновесия украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Подопечные Руслана Ротаня на мажорной ноте завершили отбор на чемпионат Европы-2023. Однако выездная встреча не обошлась без провокации.

В первом тайме матча неизвестный болельщик выкрикивал на весь стадион название страны-агрессора. Но это не выбило из колеи наших футболистов. После перерыва "сине-желтые" отправили два безответных гола в ворота хозяев поля.

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Скандальный инцидент с горе-болельщиком прокомментировал игрок молодежной сборной Украины Георгий Судаков.

"Футбол вне политики, говорили они", – написал Судаков в Instagram.

Видео инцидента:

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Напомним, во время послематчевой пресс-конференции наставника первой сборной Армении Хоакина Капарроса, модераторы встречи отказались переводить вопрос о войне в Украине.

"Это футбольный матч, а не политика, и тренер не будет на это отвечать", – аргументировали свое решение организаторы пресс-конференции.

Капаррос не смог прокомментировать войну в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня