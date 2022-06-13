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Футбол поза політикою? Судаков прокоментував проросійські вигуки у Вірменії

Сергій Шаховець
13 червня, 08:47
Під час матчу молодіжної збірної України у Вірменії серед уболівальників затесався провокатор, який скандував проросійські гасла

Проросійським уболівальникам не вдалося вивести з рівноваги українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Підопічні Руслана Ротаня на мажорній ноті завершили відбір на чемпіонат Європи-2023. Проте виїзна зустріч не обійшлася без провокації.

У першому таймі матчу невідомий уболівальник вигукував на весь стадіон назву країни-агресора. Але це не вибило з колії наших футболістів. Після перерви "синьо-жовті" відправили два голи у ворота господарів поля.

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Скандальний інцидент із горе-вболівальником прокоментував гравець молодіжної збірної України Георгій Судаков.

"Футбол поза політикою, говорили вони", – написав Судаков у Instagram.

Відео інциденту:

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Нагадаємо, під час післяматчевої пресконференції наставника першої збірної Вірменії Хоакіна Капарроса, модератори зустрічі відмовилися перекладати питання про війну в Україні.

"Це футбольний матч, а не політика, і тренер не відповідатиме на це", – аргументували своє рішення організатори прес-конференції.

Капаррос не зміг прокоментувати війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні