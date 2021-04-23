Французских футболистов наказали за интимное видео: один мастурбировал, а второй снимал

Во Франции двух игроков молодежной команды страны наказали за публикацию интимного видео. Инцидент случился еще несколько лет назад в расположении молодежки

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Двух французских футболистов отстранили от матчей за сборную из-за интимного видео. Несколько лет назад Вильям Салиба заснял на видео, как его товарищ по команде Ульрик Энеме-Элла мастурбировал, а затем опубликовал видео в Сети.

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Федерация футбола Франции отстранила Салибу на один месяц условно, а Энеме-Элла получил наказание в виде трех месяцев отстранения, один из них – условно. Впрочем, бан касается только матчей в составе сборной Франции, они могут продолжать выступать в составе клубов, сообщает Get French Football News.

Салиба защищает цвета Ниццы, где он выступает на правах аренды, а его контракт принадлежит лондонскому Арсеналу. А Энеме-Элла выступает в молодежной команде Брайтона.

Напомним, что некоторое время назад в подобный скандал попал капитан сборной России Артем Дзюба. После публикации интимного видео футболиста лишили капитанской повязки.

Ранее мы писали, что мастурбацию Дзюбы воспел бывший тренер сборной России (видео). Леонид Слуцкий восхитился "великолепной пятерке на руке" футболиста Зенита.