Французские болельщики перепутали Бухарест и Будапешт. Их приняли за украинцев

Шестеро болельщиков по ошибке приехали в Бухарест вместо Будапешта. Там их приняли за украинцев, а сами французы думали, что наши земляки – местные жители

Французские фанаты приехали в Бухарест вместо Будапешта

Забавный случай произошел с группой болельщиков сборной Франции. Шестеро фанатов отправились поддержать свою команду в Будапешт, но по ошибке оказались в Бухаресте. Ранее мы писали, что португальцы смешно разыграли французского болельщика, устроив ограбление века.

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Там их приняли за украинских болельщиков, так как наша национальная команда проводила матчи второго и третьего туров группового этапа именно в столице Румынии.

У них не было футболок и шарфов Украины. Я подошел к ним с самым простым вопросом, который пришел в голову: "Вы из Киева?" Мне сказали по-французски: "Мы французы". "А вы поддерживаете Украину?" – "Нет. Мы попали сюда по ошибке", – описал ситуацию автор статьи на сайте jurnalul.ro.

Но самое интересное произошло, когда болельщики пытались разобраться, как же они умудрились приехать в другой город. Они достали свои билеты, чтобы понять – ошибку допустили в турфирме или в аэропорту. Оказывается, три билета у них были в Будапешт и три – в Бухарест! Просто не верится, что их пустили на один рейс.

"Мы впервые приехали в эту часть Европы. И, честно говоря, для меня до сегодняшнего дня не было разницы между Бухарестом и Будапештом. Нам нужно больше узнать о Европе. Из аэропорта мы поехали с другими болельщиками. Я думал, что это венгры. Мы пошли за ними.

Мы подумали: если это местные жители, то они знают дорогу к стадиону и нам не о чем беспокоиться. Не могли даже представить, что это украинцы. Я пытался общаться с ними в какой-то момент, но я не понимал ни слова из того, что они говорили", – рассказал один из горе-болельщиков.

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