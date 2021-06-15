Франция – Германия: видео гола и обзор суперматча на Евро-2020

Пятый игровой день на чемпионате Европы-2020 закрывается на Альянц Арене в Мюнхене поединком между двумя последними победителями мундиалей

Футболисты сборной Германии сдерживают Поля Погба / Фото: Reuters

Последними в борьбу на Евро-2020 вступили представители группы смерти. И сразу такой мега-матч двух последних победителей чемпионатов мира. Встреча Франции и Германии идет в Мюнхене на "Альянц Арене". Мультимедийный онлайн Франция – Германия доступен на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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Французы хоть и играли на чужой территории, но первыми открыли счет не без помощи небольшой доли везения. Мяч в свои ворота после прострела Эрнандеса в свои ворота срезал опытный Матс Хуммельс, который не играл за сборную Германии с марта 2019 года.

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В следующем туре 19 июня Португалия сыграет с Германией. А Венгрию ждут чемпионы мира из Франции.

Ранее мы сообщали, что Криштиану обогнал Платини в списке лучших бомбардиров Евро, оформив дубль в матче с Венгрией.

Выйдя с первых минут матча, Роналду стал первым в истории Евро, кто сыграл на пяти чемпионатах Европы.