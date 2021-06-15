Франция – Германия: стрим битвы грандов Евро-2020

Сегодня на чемпионате Европы последний день первого тура. На закуску календарь нам подарил суперпоединок. Встречаются сборные Франции и Германии. Французы, между прочим, действующие чемпионы мира. Немцы выигрывали ЧМ-2014.
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На последнем Евро-2016 команды встретились в полуфинале. Тогда дубль Гризманна принес победу Франции. Как будет сегодня? Вы все узнаете из нашего стрима. Прямая трансляция матча Франция – Германия будет на YouTube-канале ТуМатч!
Напомним, что также у вас есть возможность посмотреть текстовый онлайн поединка Франция – Германия. Там в режиме реального времени будем выкладывать видео обзоры ключевых моментов встречи.