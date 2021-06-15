Франция – Германия: онлайн матча из "группы смерти" Евро-2020

В борьбу за трофей чемпионата Европы вступают гранды европейского футбола. Сегодня Германия попытается прервать пятиматчевую серию против Франции без побед

Франция и Германия сыграют на Евро-2020

Во вторник, 15 июня, состоится центральный матч первого тура группового этапа Евро-2020: на "Альянц Арене" Мюнхене сборная Германии примет команду Франции. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийный онлайн с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН ФРАНЦИЯ – ГЕРМАНИЯ

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Действующий чемпион мира встретится с одним из претендентов на победу в турнире. И пусть сейчас игра Германии вызывает много вопросов у болельщиков команды, немцы всегда считаются фаворитами на различных форумах – будь то чемпионат Европы или мира.

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Франция провела перед стартом Евро два спарринга и оба выиграла с одинаковым счетом 3:0 – были разгромлены команды Болгарии и Уэльса. Германия в рамках подготовки к чемпионату Европы уничтожила Латвию (7:1) и не смогла обыграть Данию (1:1).

Франция и Германия имеют богатую статистику противостояния. Они успели провести между собой 16 встреч, половину из которых завершились в пользу Франции. Более того, немцы не могут обыграть французов с победного ЧМ-2014, где они остановили "Ле Блё" в четвертьфинале. А это, на секундочку, пять матчей подряд!

Обе команды удивили составами на чемпионат Европы. У немцев по разным причинам не смогли поехать на Евро Марк-Андре тер Штеген, Марко Ройс, зато впервые с 2018 года в команду вернулись Матс Хуммельс и Томас Мюллер. А Франция неожиданно вернула в команду шантажиста Карима Бензема.

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Ориентировочные составы от УЕФА:

Франция: Льорис; Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес; Канте, Погба, Рабьо, Гризманн; Бензема, Мбаппе

Льорис; Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес; Канте, Погба, Рабьо, Гризманн; Бензема, Мбаппе Германия: Нойер; Гинтер, Хуммельс, Рюдигер; Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс; Хаверц, Мюллер, Гнабри

Букмекеры о матче Франция – Германия:

Аналитики FAVBET не видят явного фаворита в сегодняшнем матче. Минимальное предпочтение букмекеры отдают Франции: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 2.69, на ничью – 3.25, на победу Германии – 2.89.

Где смотреть матч Франция – Германия:

Матч Франция – Германия в прямом эфире покажут на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", а также "Украина", которые доступны с помощью сервиса OLL.TV. Начало – в 22:00.