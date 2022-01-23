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Арсенал --
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Кристал Пэлас --
Ливерпуль --
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Эльче --
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Милан --
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Черноморец --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Форма сборной Украины на Олимпиаде в Пекине (фото)

Андрей Трофимов
23 января, 16:32
Зимние олимпийские Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах

Скелетонист Владислав Гераскевич и бобслеистка Лидия Гунько / Фото: Коллаж: Сегодня

Форму олимпийской сборной Украины для Игр в Пекине представили во время официальных проводов нашей команды, состоявшихся в воскресенье, 23 января, в Киеве.

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Ранее был озвучен медальный план Украины на Олимпиаду в Пекине. На зимних Играх в Китае, до старта которых остаются считанные дни, министр спорта будет доволен и одной наградой.

Чемпион ОИ-2018 Абраменко – наша надежда и на Пекин / Фото: Коллаж: Сегодня