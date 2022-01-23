23 січня 16:00
Бернлі --
Арсенал --
23 січня 16:00
Крістал Пелас --
Ліверпуль --
23 січня 16:30
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 січня 17:15 Онлайн
Реал --
Ельче --
23 січня 18:30
Герта --
Баварія --
23 січня 18:30
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
23 січня 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
24 січня 15:30 Онлайн
Шахтар --
Вольфсбергер --
26 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Єгипет --
27 січня 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глімт --
28 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Шахтар Солігорськ --
31 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Црвена Звезда --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Форма збірної України на Олімпіаді у Пекіні (фото)

Андрій Трофімов
23 січня, 16:32
Зимові олімпійські Ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах

Скелетоніст Владислав Гераскевич і бобслеїстка Лідія Гунько / Фото: Колаж: Сьогодні

Форму олімпійської збірної України для Ігор у Пекіні представили під час офіційних проводів нашої команди, що відбулися в неділю, 23 січня, у Києві.

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Раніше був озвучений медальний план України на Олімпіаду у Пекіні. На зимових Іграх у Китаї, до старту яких залишаються лічені дні, міністр спорту буде задоволений і однією нагородою.

Чемпіон ОІ-2018 Абраменко – наша надія і на Пекін / Фото: Колаж: Сьогодні