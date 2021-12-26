Флаг Украины должен быть! Экс-чемпион мира поставил Ломаченко на место

Сенченко раскритиковал Ломаченко за историю с флагом / Фото: Getty Images

Сенченко считает, что Ломаченко поступил неправильно, когда праздновал победу над Комми не с государственным флагом.

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Тогда боксер накинул себе на плечи флаг Аккермана, т. е. Белгорода-Днестровского – своего родного города.

"Мое мнение, что если ты выходишь на международную арену… Это же не чемпионат Украины, где каждый представляет свой город. Это бой за звание чемпиона мира, мы представляем свою страну. Однозначно, должен был быть флаг Украины у него на плечах.

Ломаченко с флагом Аккермана. Фото: Getty Images

Ломаченко – патриот, не только Украины. Он любит свой город, я это поддерживаю. Могли взять флаг города и флаг страны. Не знаю, может кто-то из команды пропустил этот момент. Считаю, что флаг Украины должен был быть, ну или два флага", – сказал Сенченко Youtube-каналу Два Боковых.

Интересно, что в начале своей профессиональной карьеры Ломаченко красовался с украинским флагом на ринге.

Раньше Ломаченко не сторонился украинского флага. Фото: AFP

Но затем, когда его все больше начали критиковать за позицию относительно войны с Россией, боксер перестал выносить на ринг государственный стяг.

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Ранее мы писали, что Ломаченко отстранен от бокса: трусость на ринге и скандал с флагом не прошли даром. Ломаченко после победы над Комми запретили возвращаться на ринг. Такое решение приняла Комиссия по делам спорта штата Нью-Йорк.