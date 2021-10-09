Финляндия – Украина: онлайн битвы за ЧМ-2022

Украина - Финляндия / Фото: Reuters

Сегодня невероятно важный матч для сборной Украины в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Мы встречаемся с прямым конкурентом за путевку в плей-офф отборочной кампании.

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В 19:00 на стадионе "Олимпийский" в Хельсинки сойдутся сборные Финляндии и Украины. Мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию встречи с видео-повторами ключевых моментов.

Что там в группе

Сейчас положение в группе такое: Франция – 12 очков (6 матчей), Украина – 5 (5), Финляндия – 5 (4), Босния – 3 (4), Казахстан – 3 (5).

Нашей сборной осталось провести один матч против Финляндии и два против Боснии. Первая команда сразу выходит на чемпионат мира, вторая попадет в плей-офф.

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Первый матч

В марте команды встретились в Киеве. Мораес вывел Украину вперед на 80-й минуте, но Пукки на 89-й сравнял счет с пенальти. Ничья – 1:1.

История противостояния

За всю историю всего лишь трижды встречались соперники.

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12.11.2016. Отбор на ЧМ-2018. Украина – Финляндия – 1:0 (Кравец, 25)

11.06.2017. Отбор на ЧМ-2018. Финляндия – Украина – 1:2 (Погьянпало, 72 – Коноплянка, 51, Беседин, 75)

28.03.2021. Отбор на ЧМ-2022. Украина – Финляндия – 1:1 (Мораес, 80 – Пуккин, 89)

Скандал

Не очень приятный климат в нашей команде перед ключевыми матчами. Все из-за скандала между главным тренером сборной Александром Петраковым и Русланом Малиновским. Читайте что там произошло: Пусть улетает из сборной навсегда! Петраков излил всю правду о демарше Малиновского.

Малиновский и Петраков устроили конфликт в сбрной / Фото: Reuters

"Он пьяный?"

Накануне матча с Финляндией Петракова заподозрили в нарушении режима. Но, похоже, тренер всего лишь обиделся на журналистов. Смотрите странную пресс-конференцию наставника национальной команды.