9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Финляндия – Украина: онлайн битвы за ЧМ-2022

Любомир Луканюк
9 октября, 08:56
Обе команды претендуют на поездку в Катар и каждой для этого желательно победить. Смотрите нашу трансляцию поединка из Хельсинки

Украина - Финляндия / Фото: Reuters

Сегодня невероятно важный матч для сборной Украины в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Мы встречаемся с прямым конкурентом за путевку в плей-офф отборочной кампании.

Читайте также: Как Украине попасть на ЧМ-2022: все расклады

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В 19:00 на стадионе "Олимпийский" в Хельсинки сойдутся сборные Финляндии и Украины. Мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию встречи с видео-повторами ключевых моментов.

Что там в группе

Сейчас положение в группе такое: Франция – 12 очков (6 матчей), Украина – 5 (5), Финляндия – 5 (4), Босния – 3 (4), Казахстан – 3 (5).

Нашей сборной осталось провести один матч против Финляндии и два против Боснии. Первая команда сразу выходит на чемпионат мира, вторая попадет в плей-офф.

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Первый матч

В марте команды встретились в Киеве. Мораес вывел Украину вперед на 80-й минуте, но Пукки на 89-й сравнял счет с пенальти. Ничья – 1:1.

История противостояния

За всю историю всего лишь трижды встречались соперники.

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12.11.2016. Отбор на ЧМ-2018. Украина – Финляндия – 1:0 (Кравец, 25)
11.06.2017. Отбор на ЧМ-2018. Финляндия – Украина – 1:2 (Погьянпало, 72 – Коноплянка, 51, Беседин, 75)
28.03.2021. Отбор на ЧМ-2022. Украина – Финляндия – 1:1 (Мораес, 80 – Пуккин, 89)

Скандал

Не очень приятный климат в нашей команде перед ключевыми матчами. Все из-за скандала между главным тренером сборной Александром Петраковым и Русланом Малиновским. Читайте что там произошло: Пусть улетает из сборной навсегда! Петраков излил всю правду о демарше Малиновского.

Малиновский и Петраков устроили конфликт в сбрной / Фото: Reuters

"Он пьяный?"

Накануне матча с Финляндией Петракова заподозрили в нарушении режима. Но, похоже, тренер всего лишь обиделся на журналистов. Смотрите странную пресс-конференцию наставника национальной команды.

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