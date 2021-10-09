9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Фінляндія – Україна: онлайн битви за ЧС-2022

Любомир Луканюк
9 жовтня, 08:56
Обидві команди претендують на поїздку в Катар і кожній для цього бажано перемогти. Дивіться нашу трансляцію поєдинку з Гельсінкі

Україна - Фінляндія / Фото: Reuters

Сьогодні неймовірно важливий матч для збірної України у відбірному турнірі чемпіонату світу 2022 року. Ми зустрічаємося з прямим конкурентом за путівку в плей-оф відбіркової кампанії.

Читайте також: Як Україні потрапити на ЧС-2022: всі розклади

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О 19:00 на стадіоні "Олімпійський" в Гельсінкі зійдуться збірні Фінляндії та України. Ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію зустрічі з відеоповторами ключових моментів.

Що там в групі

Зараз становище в групі таке: Франція – 12 очок (6 матчів), Україна – 5 (5), Фінляндія – 5 (4), Боснія – 3 (4), Казахстан – 3 (5).

Нашій збірній залишилося провести один матч проти Фінляндії і два проти Боснії. Перша команда відразу виходить на чемпіонат світу, друга потрапить до плей-оф.

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Перший матч

У березні команди зустрілися в Києві. Мораес вивів Україну вперед на 80-й хвилині, але Пуккі на 89-й зрівняв рахунок з пенальті. Нічия – 1:1.

Історія протистояння

За всю історію всього лише тричі зустрічалися суперники.

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12.11.2016. Відбір на ЧС-2018. Україна – Фінляндія – 1: 0 (Кравець, 25)
11.06.2017. Відбір на ЧС-2018. Фінляндія – Україна – 1: 2 (Погьянпало, 72 – Коноплянка, 51, Бесєдін, 75)
28.03.2021. Відбір на ЧС-2022. Україна – Фінляндія – 1: 1 (Мораес, 80 – Пуккі, 89)

Скандал

Не дуже приємний клімат в нашій команді перед ключовими матчами. Все через скандал між головним тренером збірної Олександром Петраковим та Русланом Маліновським. Читайте, що там сталося: Нехай летить зі збірної назавжди! Петраков вилив всю правду про демарш Маліновського.

Маліновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

"Він п'яний?"

Напередодні матчу з Фінляндією Петракова запідозрили у порушенні режиму. Але, схоже, тренер всього лише образився на журналістів. Дивіться дивну пресконференцію наставника національної команди.

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