Фінляндія – Україна: онлайн битви за ЧС-2022

Україна - Фінляндія / Фото: Reuters

Сьогодні неймовірно важливий матч для збірної України у відбірному турнірі чемпіонату світу 2022 року. Ми зустрічаємося з прямим конкурентом за путівку в плей-оф відбіркової кампанії.

Читайте також: Як Україні потрапити на ЧС-2022: всі розклади

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О 19:00 на стадіоні "Олімпійський" в Гельсінкі зійдуться збірні Фінляндії та України. Ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію зустрічі з відеоповторами ключових моментів.

Що там в групі

Зараз становище в групі таке: Франція – 12 очок (6 матчів), Україна – 5 (5), Фінляндія – 5 (4), Боснія – 3 (4), Казахстан – 3 (5).

Нашій збірній залишилося провести один матч проти Фінляндії і два проти Боснії. Перша команда відразу виходить на чемпіонат світу, друга потрапить до плей-оф.

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Перший матч

У березні команди зустрілися в Києві. Мораес вивів Україну вперед на 80-й хвилині, але Пуккі на 89-й зрівняв рахунок з пенальті. Нічия – 1:1.

Історія протистояння

За всю історію всього лише тричі зустрічалися суперники.

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12.11.2016. Відбір на ЧС-2018. Україна – Фінляндія – 1: 0 (Кравець, 25)

11.06.2017. Відбір на ЧС-2018. Фінляндія – Україна – 1: 2 (Погьянпало, 72 – Коноплянка, 51, Бесєдін, 75)

28.03.2021. Відбір на ЧС-2022. Україна – Фінляндія – 1: 1 (Мораес, 80 – Пуккі, 89)

Скандал

Не дуже приємний клімат в нашій команді перед ключовими матчами. Все через скандал між головним тренером збірної Олександром Петраковим та Русланом Маліновським. Читайте, що там сталося: Нехай летить зі збірної назавжди! Петраков вилив всю правду про демарш Маліновського.

Маліновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

"Він п'яний?"

Напередодні матчу з Фінляндією Петракова запідозрили у порушенні режиму. Але, схоже, тренер всього лише образився на журналістів. Дивіться дивну пресконференцію наставника національної команди.