Финляндия – Россия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Матч пройдет в Санкт-Петербурге / Фото: Twitter
В среду, 16 июня, открывает программу второго тура Евро-2020 матч группы В между сборными Финляндии и России. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 по киевскому времени.
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Комментатор Кирилл Круторогов уверен, что в сегодняшнем матче Финляндия даст бой России, и предрекает ничью – 0:0 или 1:1.
Лидеры сборных
Теему Пукки забил 10 из 16 голов сборной Финляндии в квалификации. Еще он отдал результативную передачу, то есть поучаствовал в 68,75% забитых мячей своей команды.
Артем Дзюба в квалификации забил девять голов и отдал пять результативных передач. Он принял непосредственное участие в 42% от их общего числа.
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