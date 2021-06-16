Финляндия – Россия: прогноз комментатора на матч Евро-2020

Комментатор Кирилл Круторогов уверен, что в сегодняшнем матче чемпионата Европы в Санкт-Петербурге Финляндия даст бой России, и предрекает ничью – 0:0 или 1:1

Дзюба vs Градецки, Россия vs Финляндия / Фото: Reuters

В среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге состоится матч второго тура группы "В" Евро-2020 между Финляндией и Россией. Начало – в 16:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция Финляндия – Россия доступна на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на этот матч от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ФИНЛЯНДИЯ – РОССИЯ

Финны создали первую сенсацию на Евро, минимально обыграв датчан, деморализованных случившимся на поле с их партнером Кристианом Эриксеном. Так они дебютировали на чемпионате Европы. Ожидаемо играли в закрытый футбол, выжидая своего момента, что в итоге смогли реализовать в гол от Йоэля Похьянпало. Конечно же, стоит отметить голкипера Лукаша Градецки, который совершил немало сейвов, в том числе и с пенальти. Очевидно, что Марко Канерва не отойдет от схемы с пятью защитниками. Интересно, что в заключительные 15 минут поединка с датчанами он провел четыре замены, явно преследуя цель дать немного передохнуть ведущим футболистам перед вторым поединком. С другой стороны, большинство футболистов сборной Финляндии по разным причинам крайне мало играли в течение сезона на клубном уровне, поэтому к турниру подходят весьма свежими.

Читайте также: "Россия бы продула Украине": Боярский в восторге от нашей команды

Россияне прогнозируемо без шансов проиграли Бельгии, не создав ничего для лучшего исхода. Многих удивило, что в запасе остались креативные Черышев и Миранчук. Хотя, скорее всего, это связано с целью играть на оборону в первом матче и перестроиться на атакующую модель именно против второго соперника. Поэтому обоих футболистов, выступающих в топовых чемпионатах, сейчас ожидают в основе.

Ранее эти команды встречались четыре раза, во всех побеждала сборная России с общим счетом 15:1, но последняя встреча была в 2009-м. С тех пор северяне стали значительно сильнее. Уверен, сборная Финляндии даст бой. Ожидаю не слишком результативного матча и ничьей – 0:0 или 1:1.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге / Фото: Twitter

Тем временем аналитики FAVBET фаворитами матча называют футболистов РФ. Котировки на их победу – 1.67, на ничью – 3.75, на победу Финляндии – 6.30. Наиболее вероятным, по мнению букмекеров, счетом является 1:0 в пользу России.

Смотрите, как Россия в первом туре проиграла Бельгии 0:3