Финляндия – Канада. Где смотреть финал чемпионата мира по хоккею

Финляндия против Канады: битва за "золото" / Фото: iihf.com
В воскресенье, 29 мая, будeт сыгран финальный матч чемпионата мира по хоккею. Третий раз подряд "золото" разыграют одни и те же команды. Такого за историю турнира еще не случалось.
На чемпионате мира 2019 года Финляндия выиграла у Канады – 3:1. В 2020 году ЧМ отменили из-за пандемии коронавируса. А в 2021 году канадцы взяли реванш, обыграли финнов в овертайме – 3:2.
Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 20:20 по киевскому времени.
Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча Финляндия – Канада будет на телеканале Спорт 1.
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Последний барьер
В полуфинале сборная Финляндии обыграла США – 4:3.
А Канада разгромила Чехию – 6:1.
Кто фаворит
В букмекерских конторах предполагают, что у финских хоккеистов чуточку больше шансов стать чемпионами.
Котировки на основное время:
- Победа Финляндии – 2.44
- Ничья – 4.00
- Победа Канады – 2.55
Коэффициент на исход матча:
- Победа Финляндии – 1.87
- Победа Канады – 1.93
Достижения
Канада – самая титулованная сборная мира. В ее активе 27 золотых медалей.
Команда Финляндии трижды становилась чемпионом мира.