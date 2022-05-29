1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
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Финляндия – Канада. Где смотреть финал чемпионата мира по хоккею

Любомир Луканюк
29 мая, 17:24
27:3 – такой счет в пользу канадцев по победам на чемпионатах мира. Но в этом году финские хоккеисты выиграли Олимпийские игры и хотят оформить золотой дубль

Финляндия против Канады: битва за "золото" / Фото: iihf.com

В воскресенье, 29 мая, будeт сыгран финальный матч чемпионата мира по хоккею. Третий раз подряд "золото" разыграют одни и те же команды. Такого за историю турнира еще не случалось.

На чемпионате мира 2019 года Финляндия выиграла у Канады – 3:1. В 2020 году ЧМ отменили из-за пандемии коронавируса. А в 2021 году канадцы взяли реванш, обыграли финнов в овертайме – 3:2.

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Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 20:20 по киевскому времени.

Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча Финляндия – Канада будет на телеканале Спорт 1.

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Последний барьер

В полуфинале сборная Финляндии обыграла США – 4:3.

А Канада разгромила Чехию – 6:1.

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Кто фаворит

В букмекерских конторах предполагают, что у финских хоккеистов чуточку больше шансов стать чемпионами.

Котировки на основное время:

  • Победа Финляндии – 2.44
  • Ничья – 4.00
  • Победа Канады – 2.55

Коэффициент на исход матча:

  • Победа Финляндии – 1.87
  • Победа Канады – 1.93

Достижения

Канада – самая титулованная сборная мира. В ее активе 27 золотых медалей.

Команда Финляндии трижды становилась чемпионом мира.