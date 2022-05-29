Финляндия – Канада. Где смотреть финал чемпионата мира по хоккею

Финляндия против Канады: битва за "золото" / Фото: iihf.com

В воскресенье, 29 мая, будeт сыгран финальный матч чемпионата мира по хоккею. Третий раз подряд "золото" разыграют одни и те же команды. Такого за историю турнира еще не случалось.

На чемпионате мира 2019 года Финляндия выиграла у Канады – 3:1. В 2020 году ЧМ отменили из-за пандемии коронавируса. А в 2021 году канадцы взяли реванш, обыграли финнов в овертайме – 3:2.

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Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 20:20 по киевскому времени.

Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча Финляндия – Канада будет на телеканале Спорт 1.

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Последний барьер

В полуфинале сборная Финляндии обыграла США – 4:3.

А Канада разгромила Чехию – 6:1.

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Кто фаворит

В букмекерских конторах предполагают, что у финских хоккеистов чуточку больше шансов стать чемпионами.

Котировки на основное время:

Победа Финляндии – 2.44

Ничья – 4.00

Победа Канады – 2.55

Коэффициент на исход матча:

Победа Финляндии – 1.87

Победа Канады – 1.93

Достижения

Канада – самая титулованная сборная мира. В ее активе 27 золотых медалей.

Команда Финляндии трижды становилась чемпионом мира.