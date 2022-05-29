1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини хокею

Фінляндія – Канада. Де дивитись фінал чемпіонату світу з хокею

Любомир Луканюк
29 травня, 17:24
27:3 – такий рахунок на користь канадців із перемог на чемпіонатах світу. Але цього року фінські хокеїсти виграли Олімпійські ігри та хочуть оформити золотий дубль

Фінляндія против Канади: битва за "золото" / Фото: iihf.com

У неділю, 29 травня, буде зіграний фінальний матч чемпіонату світу з хокею. Втретє поспіль "золото" розіграють ті самі команди. Такого за історію турніру ще не траплялося.

На чемпіонаті світу 2019 року Фінляндія виграла у Канади – 3:1. У 2020 році ЧС відмінили через пандемію коронавірусу. А у 2021 році канадці взяли реванш, обіграли фінів у овертаймі – 3:2.

Реклама

Коли початок? Стартовий свисток пролунає о 20:20 за київським часом.

Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу Фінляндія – Канада буде на телеканалі Спорт 1.

Читайте також: Беззаконня! Бандити! Росія кипить після "скотського рішення"

Реклама

Останній бар'єр

У півфіналі збірна Фінляндії обіграла США – 4:3.

А Канада розгромила Чехію – 6:1.

Реклама

Хто фаворит

У букмекерських конторах припускають, що у фінських хокеїстів трохи більше шансів стати чемпіонами.

Котирування на основний час:

  • Перемога Фінляндії – 2.44
  • Нічия – 4.00
  • Перемога Канади – 2.55

Коефіцієнт на результат матчу:

  • Перемога Фінляндії – 1.87
  • Перемога Канади – 1.93

Досягнення

Канада – найтитулованіша збірна світу. В її активі 27 золотих медалей.

Команда Фінляндії тричі ставала чемпіоном світу.