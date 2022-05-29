Фінляндія – Канада. Де дивитись фінал чемпіонату світу з хокею

Фінляндія против Канади: битва за "золото" / Фото: iihf.com

У неділю, 29 травня, буде зіграний фінальний матч чемпіонату світу з хокею. Втретє поспіль "золото" розіграють ті самі команди. Такого за історію турніру ще не траплялося.

На чемпіонаті світу 2019 року Фінляндія виграла у Канади – 3:1. У 2020 році ЧС відмінили через пандемію коронавірусу. А у 2021 році канадці взяли реванш, обіграли фінів у овертаймі – 3:2.

Реклама

Коли початок? Стартовий свисток пролунає о 20:20 за київським часом.

Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу Фінляндія – Канада буде на телеканалі Спорт 1.

Читайте також: Беззаконня! Бандити! Росія кипить після "скотського рішення"

Реклама

Останній бар'єр

У півфіналі збірна Фінляндії обіграла США – 4:3.

А Канада розгромила Чехію – 6:1.

Реклама

Хто фаворит

У букмекерських конторах припускають, що у фінських хокеїстів трохи більше шансів стати чемпіонами.

Котирування на основний час:

Перемога Фінляндії – 2.44

Нічия – 4.00

Перемога Канади – 2.55

Коефіцієнт на результат матчу:

Перемога Фінляндії – 1.87

Перемога Канади – 1.93

Досягнення

Канада – найтитулованіша збірна світу. В її активі 27 золотих медалей.

Команда Фінляндії тричі ставала чемпіоном світу.