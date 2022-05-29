Фінляндія – Канада. Де дивитись фінал чемпіонату світу з хокею

Фінляндія против Канади: битва за "золото" / Фото: iihf.com
У неділю, 29 травня, буде зіграний фінальний матч чемпіонату світу з хокею. Втретє поспіль "золото" розіграють ті самі команди. Такого за історію турніру ще не траплялося.
На чемпіонаті світу 2019 року Фінляндія виграла у Канади – 3:1. У 2020 році ЧС відмінили через пандемію коронавірусу. А у 2021 році канадці взяли реванш, обіграли фінів у овертаймі – 3:2.
Коли початок? Стартовий свисток пролунає о 20:20 за київським часом.
Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу Фінляндія – Канада буде на телеканалі Спорт 1.
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Останній бар'єр
У півфіналі збірна Фінляндії обіграла США – 4:3.
А Канада розгромила Чехію – 6:1.
Хто фаворит
У букмекерських конторах припускають, що у фінських хокеїстів трохи більше шансів стати чемпіонами.
Котирування на основний час:
- Перемога Фінляндії – 2.44
- Нічия – 4.00
- Перемога Канади – 2.55
Коефіцієнт на результат матчу:
- Перемога Фінляндії – 1.87
- Перемога Канади – 1.93
Досягнення
Канада – найтитулованіша збірна світу. В її активі 27 золотих медалей.
Команда Фінляндії тричі ставала чемпіоном світу.