Финляндия – Франция: за кого болеть Украине?

Французские болельщики / Фото: Reuters

Сегодня в Европе финиширует групповой этап квалификации ЧМ-2022. Сборная Украины еще сохраняет шансы пробиться в стыковые матчи. Смотрите онлайн трансляцию поединка Босния – Украина.

Главное, нам обязательно надо выиграть! Далее, болеем за сборную Франции в поединке против Финляндии.

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Тут вариантов два, рассмотрим их.

Победа Франции над Финляндией: наша команда занимает второе место в группе и выходит в плей-офф. Ничья в матче Финляндия – Франция. Тогда финны и украинцы наберут по 12 очков. И будет учитываться разница мячей. Если и она будет одинаковы, то будут учитываться результаты очных матчей с учетом голов на выезде. Перед заключительным матчем квалификации у сборной Украины 9 забитых и 8 пропущенных мячей. Разница голов сборной Финляндии – 10:8. Поэтому для украинцев важно забить Боснии как можно больше.

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В борьбе за вторую строчку в группе аналитики отдают предпочтение Финляндии. Коэффициент на ее выход в плей-офф равен 1.65 (вероятность – 57%), а на выход в плей-офф сборной Украины – 2.15 (43%).