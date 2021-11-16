16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
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Финляндия – Франция: за кого болеть Украине?

Любомир Луканюк
16 ноября, 18:28
Действующие чемпионы мира должны не проиграть в гостях Финляндии, а Украине стоит забить много голов боснийцам

Французские болельщики / Фото: Reuters

Сегодня в Европе финиширует групповой этап квалификации ЧМ-2022. Сборная Украины еще сохраняет шансы пробиться в стыковые матчи. Смотрите онлайн трансляцию поединка Босния – Украина.

Главное, нам обязательно надо выиграть! Далее, болеем за сборную Франции в поединке против Финляндии.

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Тут вариантов два, рассмотрим их.

  1. Победа Франции над Финляндией: наша команда занимает второе место в группе и выходит в плей-офф.
  2. Ничья в матче Финляндия – Франция. Тогда финны и украинцы наберут по 12 очков. И будет учитываться разница мячей. Если и она будет одинаковы, то будут учитываться результаты очных матчей с учетом голов на выезде. Перед заключительным матчем квалификации у сборной Украины 9 забитых и 8 пропущенных мячей. Разница голов сборной Финляндии – 10:8. Поэтому для украинцев важно забить Боснии как можно больше.

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В борьбе за вторую строчку в группе аналитики отдают предпочтение Финляндии. Коэффициент на ее выход в плей-офф равен 1.65 (вероятность – 57%), а на выход в плей-офф сборной Украины – 2.15 (43%).