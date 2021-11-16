Фінляндія – Франція: за кого вболівати Україні?

Французи рвуться до перемоги в Лізі націй / Фото: Reuters

Сьогодні у Європі фінішує груповий етап кваліфікації ЧС-2022. Збірна України ще зберігає шанси пробитися у стикові матчі. Дивіться онлайн трансляцію поєдинку Боснія – Україна.

Головне, нам обов'язково треба виграти! Далі, вболіваємо за збірну Франції у поєдинку проти Фінляндії.

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Тут варіантів два, розглянемо їх.

Перемога Франції над Фінляндією: наша команда посідає друге місце у групі та виходить у плей-офф. Нічия у матчі Фінляндія – Франція. Тоді фіни та українці наберуть по 12 очок. І враховуватиметься різниця м'ячів. Якщо і вона буде однакова, то враховуватимуться результати очних матчів з урахуванням голів на виїзді. Перед заключним матчем кваліфікації у збірної України 9 забитих та 8 пропущених м'ячів. Різниця голів збірної Фінляндії – 10:8. Тому для українців важливо забити Боснії якнайбільше.

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У боротьбі за другий рядок у групі аналітики віддають перевагу Фінляндії. Коефіцієнт на її вихід до плей-офф дорівнює 1.65 (імовірність – 57%), а на вихід до плей-офф збірної України – 2.15 (43%).