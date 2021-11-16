16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
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Фінляндія – Франція: за кого вболівати Україні?

Любомир Луканюк
16 листопада, 18:28
Чинні чемпіони світу мають не програти в гостях Фінляндії, а Україні варто забити багато голів боснійцям

Французи рвуться до перемоги в Лізі націй / Фото: Reuters

Сьогодні у Європі фінішує груповий етап кваліфікації ЧС-2022. Збірна України ще зберігає шанси пробитися у стикові матчі. Дивіться онлайн трансляцію поєдинку Боснія – Україна.

Головне, нам обов'язково треба виграти! Далі, вболіваємо за збірну Франції у поєдинку проти Фінляндії.

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Тут варіантів два, розглянемо їх.

  1. Перемога Франції над Фінляндією: наша команда посідає друге місце у групі та виходить у плей-офф.
  2. Нічия у матчі Фінляндія – Франція. Тоді фіни та українці наберуть по 12 очок. І враховуватиметься різниця м'ячів. Якщо і вона буде однакова, то враховуватимуться результати очних матчів з урахуванням голів на виїзді. Перед заключним матчем кваліфікації у збірної України 9 забитих та 8 пропущених м'ячів. Різниця голів збірної Фінляндії – 10:8. Тому для українців важливо забити Боснії якнайбільше.

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У боротьбі за другий рядок у групі аналітики віддають перевагу Фінляндії. Коефіцієнт на її вихід до плей-офф дорівнює 1.65 (імовірність – 57%), а на вихід до плей-офф збірної України – 2.15 (43%).