16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
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Финляндия – Франция: где смотреть главный для Украины матч ЧМ-2022

Любомир Луканюк
16 ноября, 18:52
16 ноября определятся участники стыковых матчей чемпионата мира, Финляндия может опередит Украину если обыграет французов

У Финляндии будет мощная поддержка / Фото: Reuters

Сегодня украинские болельщики будут параллельно смотреть два матча: Босния – Украина и Финляндия – Франция.

Почему? Чтобы выйти в стыковой турнир ЧМ-2022 украинцам нужно обыграть боснийцев и ждать, что Франция не проиграет.

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Когда начало? Поединок на Олимпийском стадионе в Хельсинки начнется в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть? Матч Финляндия – Франция в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2".

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Кто фаворит? Французы досрочно пробились на мундиаль, поэтому могут расслабиться. Но в букмекерских конторах все равно считают действующих чемпионов мира явными фаворитами встречи. Котировки на победу Франции – 1.68, на ничью – 3.90, на победу Финляндии – 5.40.

Вероятность победы Франции – 56%, ничьи – 25%, победы Финляндии – 19%.

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