Финляндия – Франция: где смотреть главный для Украины матч ЧМ-2022

У Финляндии будет мощная поддержка / Фото: Reuters

Сегодня украинские болельщики будут параллельно смотреть два матча: Босния – Украина и Финляндия – Франция.

Почему? Чтобы выйти в стыковой турнир ЧМ-2022 украинцам нужно обыграть боснийцев и ждать, что Франция не проиграет.

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Когда начало? Поединок на Олимпийском стадионе в Хельсинки начнется в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть? Матч Финляндия – Франция в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2".

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Кто фаворит? Французы досрочно пробились на мундиаль, поэтому могут расслабиться. Но в букмекерских конторах все равно считают действующих чемпионов мира явными фаворитами встречи. Котировки на победу Франции – 1.68, на ничью – 3.90, на победу Финляндии – 5.40.

Вероятность победы Франции – 56%, ничьи – 25%, победы Финляндии – 19%.