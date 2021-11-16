16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Фінляндія – Франція: де дивитись головний для України матч ЧС-2022

Любомир Луканюк
16 листопада, 18:52
16 листопада визначаться учасники стикових матчів чемпіонату світу, Фінляндія може випередити Україну, якщо обіграє французів

У Фінляндії буде потужна підтримка / Фото: Reuters

Сьогодні українські вболівальники паралельно дивитимуться два матчі: Боснія – Україна та Фінляндія – Франція.

Чому? Щоб вийти у стиковий турнір ЧС-2022, українцям потрібно обіграти боснійців і чекати, що Франція не програє.

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Коли початок? Поєдинок на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Де дивитись? Матч Фінляндія – Франція у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2" .

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Хто фаворит? Французи достроково пробилися на мундіаль, тож можуть розслабитися. Але в букмекерських конторах все одно вважають чинних чемпіонів світу явними фаворитами зустрічі. Котирування на перемогу Франції – 1.68, на нічию – 3.90, на перемогу Фінляндії – 5.40.

Імовірність перемоги Франції – 56%, нічиї – 25%, перемоги Фінляндії – 19%.

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