Фінляндія – Франція: де дивитись головний для України матч ЧС-2022

У Фінляндії буде потужна підтримка / Фото: Reuters

Сьогодні українські вболівальники паралельно дивитимуться два матчі: Боснія – Україна та Фінляндія – Франція.

Чому? Щоб вийти у стиковий турнір ЧС-2022, українцям потрібно обіграти боснійців і чекати, що Франція не програє.

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Коли початок? Поєдинок на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Де дивитись? Матч Фінляндія – Франція у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2" .

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Хто фаворит? Французи достроково пробилися на мундіаль, тож можуть розслабитися. Але в букмекерських конторах все одно вважають чинних чемпіонів світу явними фаворитами зустрічі. Котирування на перемогу Франції – 1.68, на нічию – 3.90, на перемогу Фінляндії – 5.40.

Імовірність перемоги Франції – 56%, нічиї – 25%, перемоги Фінляндії – 19%.