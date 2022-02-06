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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Финал с украинцем на Олимпиаде-2022 перенесли из-за ветра

Александр Трикиша
6 февраля, 08:56
Погодные условия вмешиваются в проведение Олимпийских игр в Пекине. Сегодня должны были состояться финальные соревнования в скоростном спуске, но старт пришлось перенести на неопределенный срок

Финал в скоростном спуске перенесли из-за погоды / Фото: REUTERS

Финал соревнования должен был начаться в 5 утра по киевскому времени, но из-за сильного ветра его несколько раз откладывали.

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Тем не менее, погода не улучшалась, поэтому организаторы приняли решение не проводить сегодня гонку. Новая дата будет озвучена позже.

Отметим, что в соревнованиях по скоростному спуску должен был участвовать украинец Иван Ковбаснюк. Иван участвовал в Играх-2018 в Пхенчхане, где в скоростном спуске занял 49-е место.

Ранее наш корреспондент из Пекина поделился личным опытом – как попасть на запрещенный объект в Китае и выпить кофе. Из-за неразберихи волонтеров получилась экскурсия по столовой в олимпийской деревне – что кушают и пьют будущие чемпионы.