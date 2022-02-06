5 лютого 22:00
Тоттенгем 3
Брайтон 1
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Фінал з українцем на Олімпіаді-2022 перенесли через вітер

Олександр Трикіша
6 лютого, 08:56
Погодні умови втручаються у проведення Олімпійських ігор у Пекіні. Сьогодні мали відбутися фінальні змагання у швидкісному спуску, але старт довелося перенести на невизначений термін

Фінал у швидкісному спуску перенесли через погоду / Фото: REUTERS

Фінал змагання мав розпочатися о 5-й ранку за київським часом, але через сильний вітер його кілька разів відкладали.

Читайте також: Розклад українців на Олімпіаді 6 лютого

Реклама

Проте погода не покращувалася, тому організатори вирішили не проводити сьогодні гонку. Нову дату буде озвучено пізніше.

Зазначимо, що у змаганнях зі швидкісного спуску мав брати участь українець Іван Ковбаснюк. Іван брав участь у Іграх-2018 у Пхенчхані, де у швидкісному спуску посів 49-те місце.

Раніше наш кореспондент із Пекіна поділився особистим досвідом – як потрапити на заборонений об'єкт у Китаї та випити кави. Через плутанину волонтерів вийшла екскурсія по їдальні в олімпійському селі – що їдять та п'ють майбутні чемпіони.