Фінал з українцем на Олімпіаді-2022 перенесли через вітер

Фінал у швидкісному спуску перенесли через погоду / Фото: REUTERS

Фінал змагання мав розпочатися о 5-й ранку за київським часом, але через сильний вітер його кілька разів відкладали.

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Проте погода не покращувалася, тому організатори вирішили не проводити сьогодні гонку. Нову дату буде озвучено пізніше.

Зазначимо, що у змаганнях зі швидкісного спуску мав брати участь українець Іван Ковбаснюк. Іван брав участь у Іграх-2018 у Пхенчхані, де у швидкісному спуску посів 49-те місце.

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