Финал Евро-2020: где смотреть трансляцию и видео голов

Финал Евро-2020. Фанаты сборных Италии и Англии / Фото: Reuters
Сегодня – финал Евро-2020. Встречаются сборные Англии и Италии. Родоначальники футбола впервые пробились в финал чемпионата Европы. Итальянцы показывают феноменальную серию из 33 игр без поражений. Кто будет сильнее сегодня? Узнаем совсем скоро. Матч начнется в 22:00, онлайн Италия – Англия доступен на нашем сайте – с комментариями, видео-повторами и яркими фотографиями.
Где смотреть финал Евро?
Матч в прямом эфире покажут на ТВ и в интернете. Смотреть поединок Италия – Англия:
- канал "Украина";
- канал "Футбол 1" и "Футбол 2";
- стрим на канале ТУМатч (обсуждение игры);
- трансляция на сервисе OLL.TV (в подписке).
Повторы матча в понедельник, 12 июля:
- в 6:45 на "Футбол 2";
- в 11:10 на "Футбол 3;
- в 18:50 на "Футбол 1";
- в 22:45 на "Футбол 2".
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