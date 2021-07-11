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Финал Евро-2020: где смотреть трансляцию и видео голов

11 июля, 21:49

Андрей Трофимов

Что нужно знать о трансляциях матча Италия – Англия: отвечаем на главные вопросы перед матчем

Финал Евро-2020. Фанаты сборных Италии и Англии / Фото: Reuters

Сегодня – финал Евро-2020. Встречаются сборные Англии и Италии. Родоначальники футбола впервые пробились в финал чемпионата Европы. Итальянцы показывают феноменальную серию из 33 игр без поражений. Кто будет сильнее сегодня? Узнаем совсем скоро. Матч начнется в 22:00, онлайн Италия – Англия доступен на нашем сайте – с комментариями, видео-повторами и яркими фотографиями.

Где смотреть финал Евро?

Матч в прямом эфире покажут на ТВ и в интернете. Смотреть поединок Италия – Англия:

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Повторы матча в понедельник, 12 июля:

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Источник: Сегодня|Спорт

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