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Фінал Євро-2020: де дивитися трансляцію і відео голів

11 липня, 21:49

Андрій Трофімов

Що потрібно знати про трансляції матчу Італія – Англія: відповідаємо на головні запитання перед матчем

Фінал Євро-2020. Фанати збірних Італії та Англії / Фото: Reuters

Сьогодні фінал Євро-2020. Зустрічаються збірні Англії та Італії. Родоначальники футболу вперше пробилися до фіналу чемпіонату Європи. Італійці показують феноменальну серію з 33 ігор без поразок. Хто буде сильніший сьогодні? Дізнаємося зовсім скоро. Матч розпочнеться о 22:00, онлайн Італія – Англія доступний на нашому сайті – з коментарями, відеоповторами і яскравими фотографіями.

Де дивитися фінал Євро?

Матч у прямому ефірі покажуть на ТБ і в інтернеті. Де дивитися поєдинок Італія – Англія:

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Повтори матчу в понеділок, 12 липня:

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Джерело: Сегодня|Спорт

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