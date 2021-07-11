Фінал Євро-2020: де дивитися трансляцію і відео голів

Фінал Євро-2020. Фанати збірних Італії та Англії / Фото: Reuters
Сьогодні фінал Євро-2020. Зустрічаються збірні Англії та Італії. Родоначальники футболу вперше пробилися до фіналу чемпіонату Європи. Італійці показують феноменальну серію з 33 ігор без поразок. Хто буде сильніший сьогодні? Дізнаємося зовсім скоро. Матч розпочнеться о 22:00, онлайн Італія – Англія доступний на нашому сайті – з коментарями, відеоповторами і яскравими фотографіями.
Де дивитися фінал Євро?
Матч у прямому ефірі покажуть на ТБ і в інтернеті. Де дивитися поєдинок Італія – Англія:
- канал "Україна";
- канал "Футбол 1" і "Футбол 2";
- стрим на каналі ТУМатч (обговорення гри);
- трансляція на сервісі OLL.TV (у підписці).
Повтори матчу в понеділок, 12 липня:
- о 6:45 – "Футбол 2";
- о 11:10 – "Футбол 3;
- о 18:50 – "Футбол 1";
- о 22:45 – "Футбол 2".
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