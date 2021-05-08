Фигуристая журналистка, принесшая удачу сборной на чемпионате мира: фото

Девушка обрела мировую популярность после того, как засветилась на чемпионате мира в 2014 году. Она принесла удачу сборной Коста-Рики, которая впервые в истории дошла до четвертьфинала турнира

Джейл Берахими / Фото: Instagram

Сборная Коста-Рики триумфально для себя выступила на ЧМ-2014, впервые в истории дойдя до четвертьфинала турнира, где уступили лишь в серии пенальти будущему бронзовому призеру турнира Нидерландам.

В Сети считают, что главной музой национальной команды стала очаровательная костариканская журналистка Джейл Берахими, которая сопровождала команду на протяжении всего мундиаля. Ну как с такой поддержкой можно было играть плохо?

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