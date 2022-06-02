2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
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ФИФА продолжает мочить Россию! Забанен даже волк Забивака

Павел Василенко
2 июня, 16:06
Из ролика посвященного предстоящему чемпионату мира по футболу в Катаре вырезали все упоминания о ЧМ-2018, убрали даже талисман российского мундиаля

Талисман ЧМ-2018 волк Забивака попал под санкции

Талисман чемпионата мира-2018 в России, волк Забивака, был вырезан из видеоролика с маскотом предстоящего ЧМ-2022 в Катаре. Кстати, вчера сборная Украины обыграла Шотландию в квалификации мундиаля.

В первоначальном варианте ролика было множество отсылок к чемпионату мира в России. Забивака был в роли мостика и переходящего звена между мундиалями 2018 и 2022 года.

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Однако ФИФА попросила вырезать российский талисман после отстранения страны от международных турниров. Международная федерация футбола не хочет никаких ассоциаций со страной, которая развязала кровопролитную войну в Украине.

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Окончательная версия видеоролика с талисманом чемпионата мира в Катаре выглядит следующим образом:

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