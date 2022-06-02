2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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ФІФА продовжує мочити Росію! Забанений навіть вовк Забивака

Павло Василенко
2 червня, 16:06
З ролика, присвяченого майбутньому чемпіонату світу з футболу в Катарі, вирізали всі згадки про ЧС-2018, прибрали навіть талісман російського мундіалю

Талісман ЧС-2018 вовк Забивака потрапив під санкції

Талісман чемпіонату світу-2018 у Росії, вовк Забивака, був вирізаний із відеоролика з маскотом майбутнього ЧС-2022 у Катарі. До речі, вчора збірна України обіграла Шотландію у кваліфікації мундіалю.

У початковому варіанті ролика було безліч посилань до чемпіонату світу у Росії. Забивака був у ролі містка та перехідної ланки між мундіалями 2018 та 2022 року.

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Проте ФІФА попросила вирізати російський талісман після усунення країни від міжнародних турнірів. Міжнародна федерація футболу не хоче жодних асоціацій із країною, яка розв'язала кровопролитну війну в Україні.

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Остаточна версія відеоролика з талісманом чемпіонату світу в Катарі виглядає так:

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