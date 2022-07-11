Фенербахче перед Динамо могут усилить два суперпенсионера

Кавани и Суарес - мощный дует форвардов из Уругвая / Фото: Коллаж: Сегодня

Турецкий Фенербахче этим летом проводит очень активную трансферную кампанию, апогеем которой должно стать приглашение двух именитых форвардов. 20 июля Фенербахче сыграет с Динамо в Лиге чемпионов.

По информации турецких СМИ, клуб намерен подписать Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Оба уругвайца находятся в статусе свободных агентов. У них есть предложения из США, но Фенербахче манит уругвайцев возможностью выступать в Лиге чемпионов, пишет football24.

Реклама

Эдинсону Кавани – 35 лет. Играл за Палермо, Наполи, ПСЖ и МЮ. Обладатель Кубка Италии, шестикратный чемпион Франции. Со сборной Уругвая выиграл Кубок Америки-2011.

Читайте также: Букмекеры назвали фаворита в битве Динамо и Фенербахче

Реклама

Луису Суаресу – 35 лет. Играл за Аякс, Ливерпуль, Барселону, Атлетико. Выигрывал чемпионат Испании с Барселоной (4) и Атлетико (1). С каталонцами побеждал в Лиге чемпионов-2015, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Со сборной Уругвая выиграл Кубок Америки-2011.

Ранее Сергей Ребров предупредил Динамо, что пройти Фенербахче будет крайне сложно.